Oltre 250 iscritti per il settimo Memorial Rugby Touch “Fede Ghezzi”

Domani, sabato 8 giugno lo Stadio “Walter Beltrametti” ospiterà la settima edizione del Memorial “Feder Ghezzi”, torneo di rugby touch organizzato da ASD Rugby Lyons in ricordo del giovane Federico Ghezzi, giocatore delle giovanili bianconere scomparso a 20 anni in un incidente d’auto.

Da 7 anni il Memorial è l’occasione per un divertente ritrovo per tutti i rugbisti piacentini a fine stagione, in cui abbinare lo svago estivo con la dinamicità del rugby touch, versione più inclusiva del rugby che non prevede la collisione fisica, permettendo così la formazione anche di squadre miste.

Proprio lo spirito di inclusione e divertimento date dal rugby touch sono il perfetto connubio per ricordare Federico, ragazzo gioioso che ha lasciato in tutti un ricordo indelebile e un doloroso lutto per la sua scomparsa. Quest’anno il “Memorial” raggiunge un importante traguardo, venendo inserito nel circuito di Rugby Touch Regionale “Torneo del Ducato”, accogliendo così le squadre iscritte al campionato, oltre alle formazioni organizzate dai giocatori di Piacenza e dintorni. Saranno infatti presenti i tesserati di tutte le società piacentine, dai Rugby Lyons organizzatori al Piacenza Rugby, Elephant Gossolengo e Codogno Rugby Club, per una grande giornata di festa del mondo ovale piacentino.

la presentazione del torneo

Il vicepresidente di ASD Rugby Lyons Paolo Via ha presentato così l’edizione di quest’anno del Memorial “Fede Ghezzi”: “Abbiamo raggiunto un primo risultato che nemmeno noi immaginavamo, ovvero il record di presenze al torneo: sono iscritte 16 formazioni, per un totale di oltre 200 giocatori che scenderanno in campo. La grande adesione, arrivata sia dai nostri ragazzi che dai club amici ci ‘costringere’ a impiegare entrambi i campi di gioco dello Stadio Beltrametti, ma siamo sicuri che sarà comunque un bellissimo evento per tutti, al quale daremo il nostro meglio dal punto di vista organizzativo. Pensiamo che regalare una giornata come questa ai genitori di Federico sia la miglior testimonianza di quanti bei ricordi abbia lasciato nella nostra società: Federico sarebbe stato sicuramente tra i protagonisti dello storico campionato appena concluso dalla Squadra Cadetta, e tutti i nostri ragazzi vogliono ricordarlo in questa occasione”.

Appuntamento dunque fissato per sabato 8 giugno alle ore 15.00, per una divertentissima giornata di rugby e condivisione. Bar e Club House dello stadio saranno aperti per garantire il ristoro e il pieno godimento del Torneo.