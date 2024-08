Rugby, ecco il calendario della Serie A Elite: esordio a Padova per i Lyons

La commissione organizzatrice gare della Fir (Federazione italiana rugby) ha ufficializzato il calendario 2024/25 della Serie A Elite maschile, la massima divisione nazionale, al via sabato 12 ottobre che culminerà nella finestra dal 31 maggio al 2° giugno con l’assegnazione, allo stadio Lanfranchi di Parma, dello scudetto.

Diciotto turni di gara (regular season con partite di andata e ritorno, l’ultimo il 26 aprile) qualificheranno quattro formazioni al doppio turno di semifinale (andata 10/11 maggio, ritorno 17/18 maggio) per l’individuazione delle due squadre finaliste; l’ultima classificata al termine della stagione regolare verrà retrocessa alla gruppo 1 della Serie A nella stagione 2025/26.

il cammino dei lyons

Esordio da brividi per i Lyons, che apriranno la propria stagione facendo visita ai Campioni d’Italia del Petrarca Padova sabato 12 ottobre. La prima sfida casalinga per gli uomini di Bernardo Urdaneta sarà alla seconda giornata, quando i Leoni ospiteranno al “Beltrametti” il Valorugby Emilia per il primo Derby della stagione. Le altre sfide più sentite arriveranno immediatamente dopo, con il Derby Emiliano contro Colorno alla terza giornata e quello del Po con Viadana alla quarta giornata al “Beltrametti”. Dopo la prima pausa del campionato i Leoni torneranno in campo il 16 novembre per la difficile trasferta a Rovigo, per poi ospitare le Fiamme Oro nella 6° giornata. Nel mese di dicembre i bianconeri sono attesi alle sfide di Mogliano e contro il Vicenza in casa, per poi concludere il girone di andata con la trasferta romana in casa della Lazio nel mese di gennaio. A differenza dello scorso campionato, il campionato manterrà la propria simmetria nel girone di ritorno, quindi i Leoni chiuderanno la propria stagione sabato 26 aprile al “Beltrametti” contro i biancocelesti.

SERIE A ELITE MASCHILE 2024/25

I giornata

12 ottobre 2024 – ore 15.30/25 gennaio 2025 – ore 14.30

Petrarca Rugby v Sitav Lyons

II giornata

19 ottobre 2024 – ore 15.30/1 febbraio 2025 – ore 14.30

Sitav Lyons v Valorugby Emilia

III giornata

26 ottobre 2024 – ore 15.30/15 febbraio 2025 – ore 14.30

HBS Colorno v Sitav Lyons

IV giornata

2 novembre 2024 – ore 14.30/1 marzo 2025 – ore 14.30

Sitav Lyons v Rugby Viadana 1970

V giornata

16 novembre 2024 – ore 14.30/8 marzo 2025 – ore 14.30

Femi-CZ Rovigo v Sitav Lyons

VI giornata

30 novembre 2024 – ore 14.30/22 marzo 2025 – ore 14.30

Sitav Lyons v Fiamme Oro Rugby

VII giornata

7 dicembre 2024 – ore 14.30/29 marzo 2025 – ore 14.30

Mogliano Veneto Rugby v Sitav Lyons

VIII giornata

21 dicembre 2024 – ore 14.30/5 aprile 2025 – ore 15.30

Sitav Lyons v Rangers Vicenza

IX giornata

18 gennaio 2025 – ore 14.30/26 aprile 2025 – ore 15.30

Lazio Rugby 1927 v Sitav Lyons