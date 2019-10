Esordio di fuoco 18 al PalaBanca: alle 18 l’Assigeco ospita Mantova

Si accendono oggi, 6 ottobre, i riflettori sulla stagione 2019/2020 della Serie A2 di pallacanestro, e le luci sono tutte puntate sul PalaBanca per quello che si preannuncia essere un match di cartello: l’Assigeco Basket Piacenza farà il suo esordio contro Pompea Mantova, squadra allestita in estate con l’idea di puntare ai primissimi posti del girone Est.

Un debutto di certo non semplice per coach Ceccarelli, che però vorrà sicuramente riscattare la doppia sconfitta subita per mano degli Stings lo scorso anno. L’Assigeco ha cambiato solo in parte, confermando il go-to-guy Andy Ogide e, salutato un positivo Toure Murry, ha firmato un grandissimo scorer come Jazz Ferguson, di cui il pubblico ha già potuto osservarne le straordinarie doti nel match interno contro Ravenna. Sono arrivati poi Marco Santiangeli, Giovanni Gasparin e Lorenzo Molinaro, giocatori di esperienza nel pieno della maturità cestistica che cercheranno di portare i biancorossoblu più in alto di un anno fa, con uno sguardo nemmeno troppo celato aipPlayoff. In panchina la consueta cospicua presenza di giovani, a partire da Eugenio Rota che così bene ha fatto in Serie B alla Sangiorgese. Insieme a lui Cremaschi, Montanari, Faragalli, un Lorenzo Turini che avrà presumibilmente più minuti a disposizione ed il “Ministro della Difesa” Matteo Piccoli. A guidare tutti ci penserà il mai domo Ike Ihedioha, che quest’anno dopo l’addio di Matteo Formenti ha acquisito i gradi di capitano.

Tutto è apparecchiato dunque per quello che già alla prima giornata ha il sapore di big match, con i tifosi biancorossoblu pronti a far sentire tutto il loro calore a sostegno della squadra del presidente Curioni.

I ROSTER

Assigeco Piacenza: 2 Montanari, 3 Ferguson, 4 Faragalli, 6 Ogide, 8 Molinaro, 9 Rota, 11 Gasparin, 14 Piccoli, 15 Ihedioha, 21 Turini, 25 Cremaschi, 33 Santiangeli, 77 Jelic. All. Ceccarelli.

Pompea Mantova: 3 Sarto, 4 Colussa, 6 Poggi, 8 Raspino, 9 Visconti, 10 Ferrara, 11 Vigori, 12 Ghersetti, 13 Maspero, 14 Epifani, 15 Clarke, 21 Tognoni, 25 Lawson Jr. All. Finelli.