Castellana, Nibbiano e Bobbiese: primato in vetta da difendere

Domenica all’insegna del calcio dilettantistico da seguire live sul portale Libertasport.it che, dalle 15, consentirà a tutti gli appassionati di rimanere aggiornati sui risultati delle gare in programma, dalla Serie D alla Terza Categoria.

In quarta serie, dopo il nuovo successo del Fiorenzuola sul campo della Calvina, tocca oggi alla Vigor Carpaneto che, ne match interno con il Crema, andrà a caccia della prima vittoria stagionale. Tre punti vitali per la squadra biancoazzurra e, soprattutto, per mister Adailton la cui panchina traballa pericolosamente. Il mister brasiliano non sarà in panchina causa squalifica dopo l’espulsione rimediata domenica scorsa a Fiorenzuola.

In Eccellenza, la neo capolista Nibbiano Valtidone sarà di scena al Curtoni di Borgonovo dove il Rolo rappresenterà avversaria decisamente scomoda per la formazione di mister Mantelli che sarà privo di capitan Jakimovsky (squalificato). Si tratta dello scontro tra prima e seconda della classe. Viaggia invece alla volta di Colorno l’Agazzanese di Binchi: i granata puntano a un risultato positivo dopo il ko rimediato nel derby del “Baldini”.

In Promozione c’è un’altra piacentina chiamata a difendere il primato: la Catellana Fontatana affronta il trasferta il Montecchio e si appresta a vivere una giornata per nulla agevole vista la forza dell’avversario. Lontano da casa anche il Gotico che sfida la Fidentina, mentre Pontenurese e il Vigolo del neo tecnico Brandolini ricevono rispettivamente Basilicastello e Noceto. Per finire, impegno ostico con la Viarolese per l’Alsenese di mister Guarnieri.

In Prima Categoria, esame probante per la super favorita Bobbiese che se la vedrà con il San Lorenzo in una sfida che promette spettacolo.

Nel girone A di Seconda Categoria, è la Sarmatese la prima della classe solitaria: Volpe e soci sono attesi dall’impegno sul campo del San Gisueppe. Nel girone B invece, il big match è Caorso-Fontanellatese, le più immediate inseguitrici dello Zibello capolista.

Per concludere, la Terza Categoria dove il dominio è tutto del tandem composto da Pianellese e Bobbio2012: i valtidonesi ricevono la visita del San Corrado, mentre i trebbiensi affrontano tra le mura amiche la Junior Drago.