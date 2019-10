Fino a Berlino in bicicletta: l’impresa del Veloclub Borgonovo a Zona Sport

Nuova puntata di Zona Sport in onda questa sera, 11 ottobre, su Telelibertà. Alle 20.30 consueto appuntamento del venerdì, con la presentazione delle sfide del weekend. Con i Rugby Lyons domani impegnati in un’amichevole con Noceto e la Gas Sales Volley in Polonia per un torneo pre-season, il primo blocco sarà tutto per il basket. Con il giornalista Carlo Danani verranno introdotti gli appuntamenti di Assigeco e Bakery Basket. Seconda parte interamente dedicata alle arti marziali, con i giovanissimi Asia Sassi della palestra Judo Shiai (argento ai campionati italiani di judo a squadre) e Santi Kazazi del Karate Farnesiana Acrobatic (oro agli Open di Croazia) che racconteranno, con l’ausilio di foto e filmati, le proprie imprese. Finale dedicato al ciclismo: nello studio di Marcello Tassi interverranno Maurizio Mara, Screnko Pandev e Luigi Lunni, membri del Veloclub Borgonovo, che qualche settimana fa dalla Valtidone hanno raggiunto Berlino in sella ad una bici.

L’appuntamento è alle 20.30 su Telelibertà, canale 98 del digitale terrestre. Le repliche della puntata del venerdì andranno in onda domani, sabato 5 ottobre, alle 9, alle 18 e alle 23. Anticipazioni e notizie saranno disponibili sulle pagine Instagram e Facebook di Zona Sport.