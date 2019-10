Il segreto per arrivare fino a Berlino in bici: “Avere con noi un pasticcere”

Budapest, Parigi, Canterbury, e poi ancora Amsterdam, Vienna, Sarajevo. Sono solo alcune delle 17 mete raggiunte dai ragazzi del Velosport Borgonovese, ospiti dell’ultima puntata di Zona Sport. Il gruppo ciclistico piacentino, ogni anno dal 2003, percorre in sella ad una bicicletta chilometri e chilometri in tutta Europa. Obiettivo: raggiungere in soli otto giorni una città straniera.

“Il vantaggio di avere tra di noi un pasticcere – hanno raccontato gli amatori del Velosport – è che torte e biscotti, nel nostro viaggio, non mancano mai. Di certo non moriamo di fame durante le nostre traversate”. Nel corso della trasmissione, condotta dal giornalista Marcello Tassi, sono stati rivelati gli aneddoti più belli dell’ultima impresa che Maurizio Mera, Giulio Barbieri e Luigi Lunni (assieme ad altri sette compagni) hanno compiuto la scorsa estate: da Borgonovo a Berlino con una bicicletta da corsa. Il video integrale del raid targato Velosport Borgonovese sarà poi trasmesso su Telelibertà domenica 13 ottobre alle 21.30.

Le repliche della puntata del venerdì andranno in onda domani alle 9, alle 18 e alle 23. Martedì prossimo, come sempre nuova puntata di commento alle sfide del weekend.