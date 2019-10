Vittoria per la Gas Sales Volley in amichevole contro lo Jastrzebski Wegiel

Prima uscita vittoriosa in terra polacca per la Gas Sales Volley Piacenza nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 11 ottobre, in un test contro i padroni di casa dello Jastrzębski Węgiel, guidato dal tecnico italiano Roberto Santilli. L’incontro tra le due formazioni si è svolto al termine della festa di presentazione della squadra di casa davanti al proprio pubblico a cui la Gas Sales Piacenza ha assistito come ospite in tribuna. Dopo una lunga e intensa sfida, specie nel terzo set, i biancorossi sono riusciti a imporsi al tie break 3-2 (25-19, 23-25, 39-37, 22-25, 9-15): nonostante qualche defezione tra le fila piacentine, il ritmo in campo è stato alto e le trame del gioco espresso sono state buone.

Per l’occasione mister Gardini, ha schierato un sestetto inedito con Cavanna al paleggio e Tondo opposto, Stankovic e Krsmanovic al centro, Berger e Yudin in posto 4 e Scanferla libero. Nell’arco della partita spazio per tutti i giocatori: nel terzo set Gardini ha cambiato formazione, schierando Paris al palleggio, Yudin da opposto e inserendo Botto in banda insieme a Berger; nel 4 set Stankovic ha lasciato posto a Copelli fino al termine del match mentre Scanferla e Cereda si sono alternati in ricezione e difesa.

Il gruppo biancorosso ora si trova a Kepno, pronto a scendere in campo nel pomeriggio di oggi alle ore 17.30 contro Belchatow. La seconda sfida del torneo è in programma domani alle ore 14.45 di nuovo contro lo Jastrzębski Węgiel.