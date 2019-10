Dallavalle a Zona Sport: “Mi alleno per le Olimpiadi di Tokyo”

“Nonostante il recente Mondiale a Doha non sia andato come mi aspettavo, a causa di un infortunio che mi ha impedito di rendere al meglio, la stagione è stata ricca di soddisfazioni. L’emozione più grande? Senza dubbio il bronzo conquistato ai Campionati Europei Under 23 in Svezia, ma non mi accontento qui: il 2020 sarà l’anno delle Olimpiadi di Tokyo e, dopo essere entrato finalmente nell’orbita della Nazionale maggiore, il mio obiettivo non può che essere quello“.

Parola di Andrea Dallavalle, atleta piacentino specialista nel salto triplo che si è raccontato nell’ultima puntata di Zona Sport. Assieme a lui anche una folta delegazione dell’Atletica Piacenza, tra cui la giovanissima Emma Casati, campionessa italiana nei 3mila metri Allievi. Nel corso della trasmissione sono state anche analizzate le belle vittorie di Assigeco e Bakery Basket Piacenza, mentre nel finale spazio alla scherma. Nello studio del giornalista Marcello Tassi sono intervenuti il presidente del sodalizio piacentino Alessandro Bossalini, seguito dai giovani talenti della spada Michele Comolatti e Tommaso Bonelli.

Le repliche della puntata del martedì andranno in onda su Telelibertà mercoledì alle 9 e alle 23, e giovedì alle 18. Venerdì prossimo, come sempre nuova puntata per presentare le sfide del weekend.