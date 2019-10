Fatiche infrasettimanali per la Bakery: stasera trasferta a Montegranaro

Dopo l’ottima vittoria contro Chieti, la Bakery Basket Piacenza non si ferma e riparte subito alla volta di Montegranaro. I biancorossi affronteranno la squadra marchigiana questa sera nel primo turno infrasettimanale di questa stagione del girone C di Serie B, per poi ritornare sabato al PalaBakery contro Porto Sant’Elpidio.

Impegno per nulla facile quello che attende la squadra di coach Campanella, vista la vittoria di domenica dei gialloblu per 72-76 sul campo di Giulianova. Sarà ad ogni modo un test probante, nonostante siamo ancora agli inizi, per saggiare la vera caratura di questa Bakery, che per il momento sta dimostrando di potertela giocare e vincere contro tutte. Un piccolo salto di qualità sarebbe infatti iniziare vincere anche lontano dal “fortino” del PalaBakery.

