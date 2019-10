“Gas Sales Volley, contro la Lube colpaccio possibile”. Parola di Yudin

Non manca molto all’esordio in Superlega della Gas Sales Volley Piacenza, con la squadra di coach Gardini che domenica affronterà i campioni della Lube Civitanova. Tra i più impazienti di scendere in campo lo schiacciatore Igor Yudin che, dopo la cavalcata della passata stagione che ha condotto la società piacentina nella massima serie, sogna il “colpaccio” in casa di Juantorena e compagni.

