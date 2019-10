Gas Sales Volley e Rugby Lyons protagonisti questa sera a Zona Sport

Con i campionati di Superlega e Top12 al via, non può che essere dedicata a pallavolo e rugby la puntata di questa sera di Zona Sport. Alle 20.30 su Telelibertà verranno infatti presentati i primi impegni nei rispettivi tornei della Gas Sales Volley Piacenza,Sitav Rugby Lyons e Piacenza Rugby. In studio, come sempre, giocatori e dirigenti delle varie squadre piacentine, pronti a “fare le carte” (assieme ai giornalisti di Telelibertà e Libertà) ai match del weekend.

Primo blocco incentrato sul volley, con i palleggiatori della Gas Sales Maximiliano Cavanna e Matteo Paris. La seconda linea dei Lyons Lorenzo Cemicetti, l’allenatore del Piacenza Rugby Kelly Rolleston e il giornalista Leonardo Piriti saranno invece gli ospiti della seconda parte dedicata alla palla ovale. Nel finale riflettori sulla pallacanestro, con Assigeco e Bakery Basket pronte anch’esse a scendere in campo.

Le repliche della puntata del venerdì andranno in onda sabato alle 9, alle 18 e alle 23. Martedì prossimo, come sempre nuova puntata di commento alle sfide del weekend.