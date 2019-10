Nibbiano, esame Arcetana senza Jaki. A Pontenure tempo di super derby

Entrano sempre più nel vivo tutti i campionati dilettantistici che vedono coinvolte le formazioni di casa nostra e anche oggi, a partire dalle 15 con la serie D, dalle 15.30 con tutte le altre categorie, il portale Libertasport.it offrirà agli appassionati la possibilità di seguire in tempo reale i risultati delle sfide. Al triplice fischio, tutte le nuove classifiche.

In Serie D, il Fiorenzuola imbattuto punta a prolungare l’inattesa serie utile: c’è il Lentigione sulla strada dei rossoneri e, sul sintetico di Sorbolo, non sarà certo una passeggiata per la squadra di Tabbiani che affronta una delle più immediate inseguitrici del tandem composto da Mantova e proprio Fiorenzuola. Mister Rossini invece affronta la sua seconda fatica dal giorno del ritorno sulla panchina della Vigor Carpaneto: i biancoazzurri proveranno ad acciuffare il primo successo stagionale con il Progresso che si presenta al “San Lazzaro” dall’alto dei suoi 10 punti.

In Eccellenza, senza capitan Jakimovsky infortunato, il Nibbiano Valtidone è nuovamente chiamato a difendere il primato in classifica: trasferta sul campo dell’Arcetana per i ragazzi di Mantelli che ora vantano tre lunghezze di vantaggio sulla Folgore Rubiera, quattro sul Rolo che riceverà invece la visita di un’Agazzanese che non può più sbagliare. Dopo tre ko di fila, la panchina di mister Binchi inizia a traballare paurosamente e servirà un risultato positivo per porre fine alle voci e soprattutto riportare in linea di galleggiamento la squadra della Valluretta.

In Promozione, altra piacentina in testa al girone e attesa dal super derby di Pontenure: sfida che si preannuncia molto spettacolare con lo squadrone di Costa che proverà a confermare le grandi impressioni offerte fino a questo punto del torneo. La sorprendente Alsenese di mister Guarnieri riceve la visita del Basilicastello e potrebbe prolungare la serie di tre successi, mentre il Gotico Garibaldina viaggia alla volta di San Secondo Parmense. Infine, il Vigolo affronta tra le mura amiche il Pallavicino con mister Brandolini che punta alla prima vittoria dal suo arrivo in sostituzione di Sandro Quagliaroli.

In Prima Categoria, sarà lo Sporting Fiorenzuola questa volta a tentare di mettere i bastoni tra le ruote che girano a tutta della Bobbiese battistrada. Sperano in un inciampo dei neroverdi Vigolzone e Spes Borgotrebbia che si affrontano nell’altro derby di giornata.

Nel girone A di Seconda Categoria, testa-coda tra Niviano e Podenzano, mentre l’altra capolista Sarmatese sarà di scena sul campo del Rivergaro. Una sfida a distanza lungo la Statale 45 che potrebbe fornire qualche sorpresa. Nel girone B invece, il Corte Calcio riceve un’altra big come il Mezzani: i ragazzi di Bricchi vivono un gran momento e possono ambire all’inseguimento della capolista Zibello.

Per concludere, in Terza Categoria, il match di cartello è quello tra la lanciatissima Primogenita di Fischetti e la capolista Junior Drago.