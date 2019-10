L’analisi delle sfide dello scorso weekend sotto i riflettori di Zona Sport

Grandiose vittorie, come quelle di Bakery e Piacenza Rugby, ma anche cocenti sconfitte: ci sarà tanto da analizzare questa sera alle 20.30 nella consueta puntata del martedì di Zona Sport, dedicata ai commenti del weekend appena concluso.

Alessandro Tondo e Riccardo Copelli, centrali della Gas Sales Volley Piacenza, esamineranno il 3-0 inflitto ai biancorossi dai campioni della Lube Civitanova Marche, al termine della prima giornata del campionato di Superlega.

Altro avvio tutt’altro che morbido è stato quello della Sitav Rugby Lyons: la sconfitta al Beltrametti all’esordio in Top12 (subita per mano di Rovigo) verrà commentata assieme alla giovane seconda linea bianconera Umberto Tedeschi. Chi invece non ha steccato alla prima di campionato è stato il Piacenza Rugby, che ha trionfato sul campo di Ivrea: un successo da celebrare assieme al responsabile tecnico e sportivo Sandro Pagani.

Nel finale spazio alla pallacanestro, che ha vissuto un fine settimana in chiaroscuro. L’unico a salvarsi in casa Assigeco (assieme all’altro under Turini) dalla disastrosa sfida interna con Caserta, il giovane play Eugenio Rota, sarà ospite del giornalista Marcello Tassi. Chi invece avrà motivo di sorridere sarà la guardia/ala Liam Udom, in doppia cifra nella bella vittoria (la terza di fila in Serie B) della Bakery contro Porto Sant’Elpidio. Presente come sempre anche il giornalista di Libertà Carlo Danani.

Le repliche della puntata del martedì andranno in onda su Telelibertà mercoledì alle 9 e alle 23, e giovedì alle 18. Tutte le anticipazioni saranno disponibili sulle pagine Instagram e Facebook di Zona Sport.