Dopo la bella vittoria alla prima di campionato ai danni di Ivrea, il Piacenza Rugby si prepara a scendere oggi in campo per il secondo turno di Serie B. I biancorossi allenati da Rolleston e Berzieri sfideranno Sondrio al Beltrametti, con fischio d’inizio in programma alle 14.30. I biancorossi puntano al massimo della posta in palio.

