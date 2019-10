Rugby Lyons a Viadana alla ricerca della prima vittoria in Top 12

Lo Stadio “Zaffanella” di Viadana evoca dolcissimi ricordi nei tifosi bianconeri: la storica finale di Serie A che portò per la prima volta i Lyons in Eccellenza su tutti. A quattro anni di distanza i leoni piacentini hanno riconquistato il massimo campionato italiano, e si può dire che il lungo cammino per rimanere nel Peroni Top12 parta “realmente” dalla cittadina mantovana. La sfida a Viadana, infatti, è una di quelle segnate con il pennarello rosso, e non solo per il prestigio del “derby del Po”.

Entrambe le formazioni sono uscite sconfitte dalla prima giornata in maniera piuttosto netta, contro due delle maggiori pretendenti al titolo di campioni d’Italia: al Beltrametti è stato Rovigo a fare la voce grossa, annichilendo i Lyons con la potenza dei propri avanti e portandosi a casa il punto di bonus offensivo già nel primo tempo. I viadanesi sono invece caduti per 34-17 al “Mirabello” di Reggio Emilia contro il Valorugby. La squadra allenata da Jimenez, ex coach delle Zebre arrivato questa estate, è stata profondamente rinnovata in estate, con diverse partenze pesanti come quella di capitan Ormson, centro Menon e il terza linea australiana Toupou, promuovendo tanti giovani del vivaio e dalla seconda squadra, con l’aggiunta di alcuni giocatori chiave come l’apertura argentina Ceballos dalla Lazio e il “ritorno a casa” del mediano Giorgio Bronzini dalla Benetton Treviso.

Dopo la prima giornata in casa Sitav Rugby Lyons sono due le questioni a tenere banco: il grave infortunio allo sfortunato Borzone, che ha privato i bianconeri del loro estremo titolare forse per tutta la stagione, e la sfida con Rovigo, che ha evidenziato grossi problemi nelle fasi statiche. L’head coach Gonzalo Garcia ha ben chiari gli aspetti da migliorare: “La nostra squadra deve avere una crescita costante in tutti gli aspetti di gioco, perché focalizzandoci su alcuni aspetti potremmo tralasciarne altri: organizzazione di gioco, attacco, difesa, fasi statiche. Dobbiamo lavorare su tutte queste cose e crescere come gruppo, e i ragazzi si stanno impegnando a fondo lavorando molto bene. Purtroppo per questa partita oltre agli infortunati lungo degenti (Lekic, Cissè e Borzone) dovremo fare a meno anche di Alberto Bottacci, ma crediamo di poter fare molto bene in questa partita”.

Sitav Rugby Lyons: Via G., Capone, Paz, Conti, Bruno (cap), Guillomot, Fontana, Parlatore, Bance, Petillo, Camicetti, Masselli, Rapone, Rollero, Cafaro. A disp: Cocchiaro, Acosta, Salerno, Grassotti, Pedrazzani, Subacchi, Via A., Boreri

All. Garcia, Baracchi.