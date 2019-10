Anche Guillomot e il ds Binaghi questa sera a Zona Sport

Se nei massimi campionato sono dolori, con Gas Sales Volley e Sitav Rugby Lyons sconfitti in Superlega e Top12, dal weekend sportivo di A2 e Serie B sono giunte esclusivamente liete notizie. Tutto materiale che Zona Sport, in programma questa sera alle 20.30 su Telelibertà, passerà attentamente “ai raggi X” nella consueta puntata del martedì.

Con gli atleti impegnati a preparare al meglio la trasferta di Verona, a rappresentare la Gas Sales Volley negli studi di via Benedettine sarà Aldo Binaghi. Il direttore sportivo biancorosso, assieme al giornalista Marcello Pollastri, analizzerà la sconfitta (la seconda in campionato) di sabato scorso contro la corazzata Modena. Male, come detto, anche i Lyons, caduti in trasferta al cospetto di Viadana. Il mediano d’apertura Mathieu Guillomot, tra i più positivi in casa bianconera, sarà ospite del conduttore Marcello Tassi. Sempre nella parte dedicata alla palla ovale interverrà anche il pilone destro del Piacenza Rugby Alberto Barzan, con la compagine biancorossa che in Serie B ha strapazzato per bene Sondrio al Beltrametti.

Finale a tutto basket, con Assigeco e Bakery corsare nei palazzetti di Imola e Teramo. La guardia Matteo Piccoli e il play Roberto Maggio esamineranno i rispettivi match.

Le repliche della puntata del martedì andranno in onda su Telelibertà mercoledì alle 9 e alle 23, e giovedì alle 18. Tutte le anticipazioni saranno disponibili sulle pagine Instagram e Facebook di Zona Sport.