L’Assigeco Basket riceve Ravenna nel turno infrasettimanale di A2

Nemmeno il tempo di festeggiare la seconda vittoria esterna a fil di sirena che è già ora di resettare la mente in vista del turno infrasettimanale di questa sera, 30 ottobre, che vedrà l’Assigeco Basket Piacenza ospitare Ravenna di coach Cancellieri. Ceccarelli, subito dopo il game winner di Ferguson, ha richiamato l’attenzione dei suoi sperando di vedere finalmente lo stesso atteggiamento mostrato nelle due trasferte anche al PalaBanca.

Di fronte però i biancorossoblu si troveranno una squadra solo lontana parente di quella superata in Supercoppa e che, con la vittoria contro Caserta, si è issata al secondo posto in classifica dietro a Verona. Merito dei 33 punti di Charles Thomas, certo, ma anche di un gruppo di giocatori esperti che ha approcciato al meglio questo inizio di campionato. In regia troviamo due abituati a vincere come Venuto e Marino, mentre in ala Sergio rappresenta un costante pericolo dai 6.75. Giddy Potts ha già dimostrato tutte le sue doti realizzative nella partita di un mese fa al PalaBanca, capitan Chiumenti è una sicurezza ormai provata. La panchina è il vero valore aggiunto rispetto alla passata stagione coi giovani Jurkatamm e Treier sempre più protagonisti con minuti importanti a disposizione.

L’Assigeco dal canto suo ha mostrato di essere viva, vivissima e di aver trovato in Mike Hall un sostituto di Andy Ogide di assoluto valore: i suoi 17 punti e 7 rimbalzi al PalaRuggi hanno riportato entusiasmo in una squadra che ora vuole stupire anche fra le mura amiche.

I ROSTER

Assigeco Piacenza: 2 Montanari, 3 Ferguson, 4 Faragalli, 6 Ogide, 8 Molinaro, 9 Rota, 11 Gasparin, 14 Piccoli, 15 Ihedioha, 21 Turini, 25 Cremaschi, 33 Santiangeli, 55 Hall, 77 Jelic. All. Ceccarelli

OraSi Ravenna: 0 Farina, 1 Potts, 2 Jurkatamm, 3 Thomas, 7 Chiumenti, 9 Cardillo, 11 Marino, 12 Zanetti, 13 Treier, 16 Venuto, 17 Seck, 19 Locci, 20 Sergio, 21 Bravi. All. Cancellieri.