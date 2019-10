Nel ponte di Ognissanti si corre a Marsaglia e a San Giuliano

Doppio appuntamento in arrivo per gli amanti piacentini della corsa. Si parte venerdì 1º novembre, a Marsaglia, con la marcia “Marsaglia nel cuore”. Ad organizzarla è il Centro sportivo italiano in collaborazione con la Pro loco di Marsaglia e il Comune di Cortebrugnatella. Si tratta di una corsa non competitiva: niente classifiche dunque. Tre i percorsi: 6, 14 e 18 chilometri. E partenza libera, dalle 8 alle 9 e 30. Al termine della marcia, chi vorrà si potrà rifocillare agli stand della Festa del Salamino che andrà scena, appunto, questo fine settimana.

Sempre durante il ponte di Ognissanti, ma domenica 3 novembre a San Giuliano, nella Bassa piacentina, andrà in scena anche l’edizione numero nove di “Camminiamo con Beppe per Chirundu”. Anche questa è una marcia non competitiva e il ricavato delle iscrizioni andrà al Mtendere mission hospital di Chirundu in Zambia per comprare farmaci per i pazienti affetti da Hiv.

Ad organizzare l’evento sono, in questo caso, la Federazione italiana amatori sport e una associazione di medici volontari italiani, il Gruppo promotore Chirundu. Ben quattro in questo caso i percorsi proposti ai podisti: 6, 10, 14 e 21 chilometri. Orario di partenza libero: dalle 8 alle 9 del mattino.