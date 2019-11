Doppio appuntamento stasera con il calcio piacentino su Telelibertà

Torna questa sera il doppio appuntamento di Telelibertà con il calcio piacentino. Corrado Todeschi, Laura Fregoni e Alessandra Carlà condurranno Zona Piacenza e Zona Calcio che, dalle 20.15, analizzeranno a fondo i temi del week end calcistico di casa nostra.

La diretta si aprirà come di consueto con la disamina della sfida del Piacenza Calcio, reduce dalla trasferta di Verona. Opinionisti e protagonisti in campo saranno al centro del dibattito che sviscererà a fondo la 13esima giornata del campionato di serie C.

Dalle 21.15 invece, spazio al calcio dilettantistico. Si parlerà della crisi senza fine della Vigor Carpaneto, ma anche del Fiorenzuola che sarà rappresentato in studio dall’attaccante Francesco Bigotto. Edo Guarnieri, tecnico dell’Alsenese, parlerà del derby che ha visto la sua squadra soccombere al cospetto della capolista Castellana Fontana. Nella seconda parte invece, si parlerà a fondo di calcio giovanile e degli episodi di violenza verbale che hanno visto protagonisti anche i genitori dei ragazzi in campo. Tra gli ospiti, Domenico Gresia, presidente dell’Aia piacentina, Paolo Confalonieri e Mario Fantini, rispettivamente presidente della LibertaSpes e dirigente del Corte Calcio.

Come sempre, spazio al pubblico da casa che potrà interagire utilizzando il contatto whatsapp numero 3355438909 oppure utilizzando la pagina Facebook di Zona Calcio. I due appuntamenti saranno visibili anche in diretta streaming sul sito www.liberta.it.