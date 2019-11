Volley, basket, rugby e arrampicata stasera a Zona Sport

Serata all’insegna dello sport piacentino su Telelibertà, come ogni martedì e venerdì, dalle 20.30 sarà tempo di Zona Sport. Corrado Todeschi condurrà la puntata di questa sera che vedrà la partecipazione di Alessandro Fei, capitano e bandiera della Gas Sales Volley.

Finestra anche sul rugby con Andrea Beghi del Piacenza Rugby. E poi la pallacanestro: coach Federico Campanella della Bakery Basket e il vice allenatore dell’Assigeco Andrea Locardi saranno ospiti allo Spazio Rotative.

Finale dedicato a uno sport di nicchia, ma con tanti appassionati, come l’arrampicata: in studio ci saranno Eugenio Pinotti, responsabile palestra Cai, Andrea Cighetti della palestra Macaco e l’atleta Savina Nicelli.

