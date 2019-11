Mike Hall, esteso il contratto a gettone: l’americano sempre più imprescindibile

Sta viaggiando con una media di 16.7 punti, 10 rimbalzi e 3 assist a partita: per questo l’Assigeco Basket Piacenza ha deciso di estendere il contratto a gettone di Mike Hall, per consentire al meglio il recupero dall’infortunio di Andy Ogide. Nelle tre partite sinora disputate in maglia biancorossoblu, Hall è stato determinante nelle due vittorie con Imola e Orzinuovi, grazie alla sua esperienza e alla sua classe.

© Copyright 2019 Editoriale Libertà