Piacenza Pallanuoto nel girone ligure di Serie B. A gennaio si parte

Piacenza Pallanuoto grande protagonista dell’ultima puntata di Zona Sport, in onda come ogni venerdì sera su Telelibertà. Nello studio del giornalista Marcello Tassi, il presidente Roberto Gatti e il giovane centroboa Nicola Merlo hanno parlato del prossimo campionato, al via a gennaio: i ragazzi di mister Fresia sono inseriti nel “girone ligure” di Serie B.

«Sarà dura – ha commentato il massimo dirigente piacentino -, la cadetteria ligure è tra le più competitive, ma siamo sicuri di poter dire la nostra. Abbiamo già operato sul mercato, ingaggiando tre giovani di grande prospettiva». Sensazioni confermate anche da Merlo, 22enne dal grande talento e capace la scorsa stagione (con gli oltre 40 gol messi a segno) di trascinare la squadra verso il tanto agognato salto di categoria. Merlo ha poi rivelato di aver rispedito al mittente alcune offerte provenienti da squadre di categoria superiore: «Il mio sogno è giocare in A2 assieme alla squadra della mia città, dove sono cresciuto come atleta e come uomo. Spero di esaudirlo presto».

Nel corso della trasmissione si è poi parlato anche dei match dell’imminente weekend. Lo schiacciatore Gabriele Nelli è stato ospite speciale. Finale a tutta boxe, con le atlete di Boxe Piacenza e Salus Et Virtus Ilaria Tosca e Asnaa Bouyij.

Le repliche della puntata del venerdì andranno in onda sabato alle 9, alle 18 e alle 23. Martedì prossimo come sempre nuova puntata dedicata all’analisi delle sfide del weekend.