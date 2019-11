L’Assigeco va a caccia dell’impresa in casa della battistrada Verona

10

L’Assigeco Basket Piacenza fa visita alla capolista Verona nella settima giornata del girone Est di Serie A2 di pallacanestro. La compagine scaligera occupa la prima posizione con cinque vittorie e una sola sconfitta, patita proprio da quell’Orzinuovi sconfitto dai biancorossoblu la scorsa giornata. I veneti in estate hanno allestito una squadra fenomenale per la categoria, venendo pronosticati dai bookmakers come i primi indiziati a conquistare la promozione. Merito dell’arrivo di due che sanno solo vincere come Guido Rosselli e Kenny Hasbrouck, che a Piacenza è ricordato con grande affetto dopo l’ottima stagione 2016/2017 vissuta in maglia biancorossoblu. Il secondo americano è Jermaine Love, combo guard passata anche per la Grecia; scelta inusuale ma efficace se si pensa che molte squadre della categoria difficilmente puntano su due Usa nello stesso ruolo. Il motivo probabilmente, è che Dalmonte sa di avere un reparto lunghi tra i migliori in circolazione con Udom, Candussi e Poletti a dominare sotto canestro.

Serviranno tutto l’orgoglio di una squadra finalmente ritrovata e il talento di Hall e Ferguson per cercare l’impresa e mantenere l’imbattibilità “on the road”. Palla a due in programma oggi, domenica 10 novembre, alle 18.

I ROSTER

Assigeco Piacenza: 2 Montanari, 3 Ferguson, 4 Faragalli, 6 Ogide, 8 Molinaro, 9 Rota, 11 Gasparin, 14 Piccoli, 15 Ihedioha, 21 Turini, 25 Cremaschi, 33 Santiangeli, 55 Hall, 77 Jelic. All. Ceccarelli

Tezenis Verona: 4 Poletti, 5 Guglielmi, 6 Love, 7 Tomassini, 10 Beghini, 11 Cacciatori, 13 Candussi, 15 Sackey, 17 Prandin, 20 Rosselli, 22 Udom, 28 Severini, 36 Morgillo, 41 Hasbrouck. All. Dalmonte.