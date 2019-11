Lyons alla caccia dei primi punti stagionali: al Beltrametti ecco Mogliano

Dopo due settimane di attesa il Top12 fa ritorno a Piacenza, con una sfida che si annuncia vibrante: due squadre dalla situazione di classifica opposta, ma entrambe con fortissime motivazioni. Al Beltrametti, nel posticipo in programma alle 15 di oggi, domenica 10 novembre, arriva Mogliano (attualmente terzo in classifica e ad un solo punto dalla vetta) per sfidare la Sitav Rugby Lyons di Garcia e Baracchi.

Il XV allenato da coach Costanzo è certamente la rivelazione del campionato. Sfruttando al meglio un calendario clemente ha già accumulato 14 punti in classifica, frutto delle vittorie casalinghe su Lazio (con bonus) e Viadana e in trasferta sul campo del Colorno (anche questa con bonus). Una partenza sprint che pone la formazione veneta a un solo punto di distanza dalla coppia di testa, formata dalle due favorite al titolo Petrarca e Calvisano.

I leoni piacentini si presentano alla quarta giornata ancora fermi al palo, ma la situazione è sicuramente incoraggiante dopo le ultime prestazioni. La preoccupazione principale riguarda le assenze, soprattutto tra i trequarti: il capitano Lorenzo Bruno è infatti impegnato con la Nazionale a 7, e non potrà essere della partita. Nota lieta è invece il rientro di Joaquin Paz, giocatore fondamentale per la squadra bianconera.