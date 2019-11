Simone Cremona, fresco campione europeo di padel, a Zona Sport

Sarà Simone Cremona, fresco vincitore del Campionato Europeo di padel, l’ospite d’onore della puntata di questa sera di Zona Sport. Alle 20.30 su Telelibertà l’atleta piacentino racconterà tutti i retroscena dell’impresa centrata sabato scorso dalla Nazionale azzurra, che nella finale a squadre ha sconfitto la Francia con un secco 3-0.

Nel corso della puntata, condotta dal giornalista Marcello Tassi, verranno analizzati come ogni martedì i risultati sportivi del weekend delle squadre piacentine. Assieme al ds Aldo Binaghi e al giovane estremo bianconero Giovanni Via si parlerà delle prime vittorie in Superlega e Top12 di Gas Sales Volley e Rugby Lyons. Alla guardia Giovanni Gasparin e al play Roberto Maggio, invece, il compito di esaminare i successi di Assigeco e Bakery Basket.

Le repliche della puntata del martedì andranno in onda su Telelibertà mercoledì alle 9 e alle 23, e giovedì alle 18. Tutte le anticipazioni saranno disponibili sulle pagine Instagram e Facebook di Zona Sport.