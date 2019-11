Dodici medaglie tra cui cinque ori: ricco bottino per i giovani atleti del Judo Shiai

Lo scorso weekend 12 atleti piacentini hanno preso parte al Trofeo Kodokan di judo e Butokukai delle province italiane, portando a casa la bellezza di cinque medaglie d’oro (Francesco Villa, Vittoria Calegari, Enis Maglajkic,Thomas Sassi e Francesca Trongone), due medaglie d’argento (Nicoló Abategiovanni e Filippo Adoretti), e cinque medaglie di bronzo (Luca Calegari, Riccardo Fortugno, Olmo Fiorin, Milo Fiorin, Anes Maglajkic).

Per alcuni di loro si è trattato della prima esperienza, in grado di introdurli nel mondo del judo sportivo dimostrando un’ottima preparazione di base. Fulvio Sassi, il tecnico del Judo Shiai, e la dirigente Maria Teresa Montalbano hanno accompagnato i giovani protagonisti in questa fruttuosa esperienza.