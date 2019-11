A Zona Sport volley, rugby, basket e snowboard. Alle 20.30 su Telelibertà

Nuova serata all’insegna dello sport piacentino su Telelibertà, dove alle 20.30 andrà in onda Zona Sport. Come ogni venerdì che si rispetti verranno presentate le sfide del weekend delle principali squadre piacentine di volley, basket e rugby: in studio interverranno il libero della Gas Sales Volley Piacenza Leonardo Scanferla, dei Rugby Lyons e il giornalista Carlo Danani che introdurrà i match di pallacanestro.

Dopodiché, nel corso della trasmissione condotta dal giornalista Marcello Tassi, si parlerà della Volley Academy Piacenza, tra le realtà di volley giovanile più importanti del nostro territorio. Tutte le novità della nuova stagione e soprattutto le rinnovate ambizioni del florido vivaio della Vap verranno introdotte dal presidente Oreste Riscazzi, dal vicepresidente Corrado Marchetti e dal coach Augusto Sazzi.

Finale dedicato agli sport invernali con l’associazione Antill Project, che ogni inverno porta sulle piste di snowboard di tutta Italia numerosi giovani appassionati piacentini, molti dei quali prendono poi parte ai campionati Italiani, Europei e Mondiali. Ospiti Marcello Casaroli di Anthill Project, oltre a Simone Ferri e Fabio Milani del Piacenza Skate School.

Le repliche della puntata del venerdì andranno in onda sabato alle 9, alle 18 e alle 23. Anticipazioni e aggiornamenti sulle pagine Facebook e Instagram di Zona Sport.