Scanferla a Zona Sport: “Gas Sales Volley, contro Monza altra battaglia”

Sembra decisamente più alla portata rispetto a Trento, ma guai lo stesso a sottovalutarla. Monza, prossimo avversario della Gas Sales Volley Piacenza, ha infatti centrato nel turno infrasettimanale la sua prima vittoria in questo campionato di Superlega, battendo Ravenna per 3-1 e rilanciando così le proprie quotazioni. Della sfida in programma domenica al PalaBanca si è parlato nella puntata di questa sera di Zona Sport, che come sempre ha introdotto le partite del weekend. In studio è intervenuto il giovane libero Leonardo Scanferla, che ha fornito la sua sulla partita che attende la compagine biancorossa. “Sarà fondamentale – ha affermato – cancellare subito la sconfitta di Trento: purtroppo per noi Monza ha riabbracciato il proprio palleggiatore, Santiago Orduna, che fa girare molto bene la squadra. Nonostante un avvio zoppicante, la squadra di coach Soli è stata costruita per lottare per il quinto posto, esattamente come noi. L’opposto Kurek, nazionale polacco, è sicuramente l’avversario da tenere maggiormente d’occhio”. I ragazzi di coach Gardini, che dopo questa sfida affronteranno nel turno infrasettimanale Perugia, saranno ancora una volta orfani della loro punta di diamante Gabriele Nelli. Stesso discorso per quanto concerne il jolly Alessandro Tondo, con quest’ultimo che dovrebbe tornare arruolabile proprio per la sfida contro gli umbri.

Dalla pallavolo al rugby: nel corso della trasmissione condotta dal giornalista Marcello Tassi, si è parlato assieme al tallonatore Alberto Rollero anche di rugby, mentre il giornalista di Libertà Carlo Danani ha introdotto i match di Assigeco e Bakery. Dopodiché, spazio alla Volley Academy Piacenza, tra le realtà di volley giovanile più importanti del nostro territorio, e agli sport invernali.

Le repliche della puntata del venerdì andranno in onda sabato alle 9, alle 18 e alle 23. Martedì prossimo come sempre nuova puntata dedicata ai commenti dei match del weekend.