Assigeco Basket all’assalto della vetta: al PalaBanca arriva la capolista Ferrara

Dopo la straordinaria vittoria di Verona, l’Assigeco Basket Piacenza fa ritorno al PalaBanca: nel secondo anticipo dell’ottava giornata di Serie A2, i ragazzi di coach Ceccarelli si preparano ad affrontare la capolista Ferrara, con l’obiettivo di centrare il terzo successo consecutivo. Palla a due in programma questa sera, sabato 16 novembre, alle 20.45. Gli estensi, come detto, occupano la prima posizione in classifica, in compagnia proprio di Verona e Ravenna, con 5 vittorie e 2 sole sconfitte.

In estate il Ds John Ebeling ha confermato la struttura portante della squadra a partire dal capitano di mille battaglie Tommaso Fantoni, che sta viaggiando in campionato a 12.4 punti e 6.5 rimbalzi di media. Insieme a lui sono rimasti il veterano Folarin Campbell, arrivato lo scorso inverno, e Alessandro Panni, un autentico cecchino dalla lunetta con il suo 95.8% in stagione. Volti nuovi sono invece l’ex di giornata Luca Vencato, terzo assistman del girone Est con 6.4 passaggi vincenti a partita, i giovani ma già navigati Michele Ebeling ed Eugenio Beretta, e Patrick Baldassarre, ormai una sicurezza per la categoria. Ciliegina sulla torta però è senz’altro il rookie Sekou Wiggs, guardia da Seattle, che sta mantenendo 19.6 punti di media (sesto assoluto nel girone Est) conditi da 4.4 rimbalzi e 2.6 assist.

Ferrara è una squadra che concede pochissimo all’interno dell’area (solo il 48%) ma lascia modo di agire da oltre l’arco; questo potrebbe di sicuro essere un punto chiave a favore dell’Assigeco, che con 28.6 tentativi a partita è la squadra che tira di più da 3 punti. Gli uomini di Ceccarelli di contro dovranno prestare molta attenzione alla circolazione di palla dei biancazzurri, che occupano la terza posizione nella classifica degli assist di squadra con 17.6 a partita. Sarà questa inoltre, l’ultima partita di Mike Hall (grande ex, assieme a Molinaro, della partita) con la casacca biancorossoblu: con lui in campo l’Assigeco ha vinto tre delle quattro partita disputate. Quale modo migliore per congedarsi dal PalaBanca se non con un’altra prestazione vincente?

I ROSTER

Assigeco Piacenza: 2 Montanari, 3 Ferguson, 4 Faragalli, 6 Ogide, 8 Molinaro, 9 Rota, 11 Gasparin, 14 Piccoli, 15 Ihedioha, 21 Turini, 25 Cremaschi, 33 Santiangeli, 55 Hall, 77 Jelic. All. Ceccarelli.

Feli Parma Ferrara: 2 Wiggs, 3 Vencato, 5 Petrolati, 8 Fantoni, 9 Ramazziotti, 11 Baldassarre, 18 Zampini, 20 Beretta, 21 Panni, 32 Buffo, 35 Balducci, 38 Ianelli, 42 Campbell, 73 Ebeling. All. Leka.