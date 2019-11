Stasera torna Zona Piacenza: su Telelibertà ospite il ds Luca Matteassi

Ancora calcio piacentino in tv questa sera su Telelibertà. Alle 20,15 sul canale 98, ma anche su internet in streaming, sul sito www.liberta.it, Corrado Todeschi e Laura Fregoni condurranno la consueta diretta di Zona Piacenza dedicata interamente al biancorosso. Dopo la bella vittoria di Fano, sarà il direttore sportivo Luca Matteassi a rappresentare la società di via Gorra in studio e ad analizzare il momento della squadra di Franzini, ora rilanciatasi dopo gli ultimi due successi consecutivi. Spazio anche al settore giovanile con un ulteriore rappresentante del club che parlerà della stagione fino a qui vissuta dalle formazioni del vivaio.

Versione invece più ristretta per Zona Calcio, la trasmissione dedicata ai dilettanti. Con Alessandra Carlà, si parlerà soprattutto di serie D e delle pochissime gare andate in scena alla luce dello stop imposto dalla Federazione a causa del persistere del maltempo.

Come sempre, spazio al pubblico da casa che potrà interagire utilizzando il contatto whatsapp numero 3355438909 oppure utilizzando la pagina Facebook di Zona Calcio.