L’Assigeco cerca il colpo esterno in casa della sorpresa Milano

Appuntamento infrasettimanale per l’Assigeco Basket Piacenza che questa sera alle 20.30 farà visita all’Urania Milano, nello storico scenario del PalaLido, oggi chiamato Allianz Cloud. La squadra milanese guidata da coach Villa si trova appena sopra la zona calda delle classifica a quota 6 punti ma, insieme a San Severo, è la neopromossa che probabilmente sta dando le risposte più positive.

L’Assigeco è invece in cerca del quarto successo in fila per mantenere sia il secondo posto sia l’imbattibilità fuori dal PalaBanca: impresa di certo non facile vuoi per la squadra che si troverà di fronte, vuoi per l’infortunio del faro offensivo Jazz Ferguson. Ecco perché la società ha deciso di prolungare il contratto di un positivissimo Mike Hall, che farà coppia per la prima volta sotto canestro col rientrante Andy Ogide, pronto finalmente a dare il suo contributo sul campo dopo l’infortunio della prima giornata contro Mantova.

I ROSTER

Assigeco Piacenza: 2 Montanari, 3 Ferguson, 4 Faragalli, 6 Ogide, 8 Molinaro, 9 Rota, 11 Gasparin, 14 Piccoli, 15 Ihedioha, 21 Turini, 25 Cremaschi, 33 Santiangeli, 55 Hall, 77 Jelic. All. Ceccarelli



Urania Milano: 2 Piunti, 6 Pagani, 8 Negri, 9 Benevelli, 14 Montano, 20 Giardini, 21 Piatti, 22 Lynch, 30 Raivio, 34 Bianchi, 43 Sabatini. All. Villa