L’Assigeco combatte con onore ma cede nel finale: Trapani vince 74-67

Non arriva la vittoria ma l’UCC Assigeco Piacenza può uscire dal PalaShark a testa altissima: i biancorossoblu giocano una partita di grande carattere contro la temibile formazione siciliana, recuperano da uno svantaggio in doppia cifra con un terzo quarto magistrale, ma cedono nel finale con il match che termina 74-67. La notizia più brutta arriva però dall’infortunio di Miller, uscito nel terzo quarto per un problema al quadricipite che desta non poche preoccupazioni e che sarà valutato dallo staff medico nei prossimi giorni. All’Assigeco non bastano i 14 punti di Gallo e la doppia-doppia sfiorata da Skeens (10 punti + 9 rimbalzi), attesa adesso dal match casalingo della settimana prossima contro la Luiss Roma.

“Abbiamo fatto una partita importante, una gara gagliarda – racconta coach Stefano Salieri -. Siamo venuti a giocare in casa contro la favorita principale alla vittoria del campionato e abbiamo affrontato la partita con un piglio sicuro, nonostante qualche distrazione nella prima metà di gara, per poi giocare un buonissimo terzo quarto ribaltando il punteggio. L’uscita di Miller è stata nella nostra economia decisiva: siamo riusciti a rimanere attaccati fino in fondo mancando di un po’ di lucidità in attacco. Sul finale sono venuti fuori i valori individuali di Trapani. Personalmente vado via convinto e consapevole che la squadra ha fatto una prova importante”.

PRIMO QUARTO – Partono forte i padroni di casa con l’inchiodata di Horton e la bomba di Notae, ma replica Piacenza con cinque punti in fila di Gallo e il due su due in lunetta di Miller. Botta e risposta da oltre l’arco tra Mian e Miller, poi Mobio appoggia il layup del 15-10. Dopo un’altra inchiodata di Horton arriva la reazione biancorossoblu: Miller non sbaglia da tre punti, Filoni piazza una schiacciata da paura, Serpilli a bersaglio da oltre l’arco e D’Almeida con il layup mancino allo scadere: dopo i primi dieci minuti l’Assigeco è avanti al PalaShark 17-22.

SECONDO QUARTO – Canestro di Rodriguez, bomba di Filoni ma Renzi in uscita dalla panchina si fa trovare pronto e segna due triple consecutive riportando il match in parità (25-25 al 12’), poi quattro punti di Mobio e un bersaglio in acrobazia di Mian lanciano Trapani sul +6 costringendo coach Salieri al time-out (31-25 al 15’). Nonostante il canestro di Serpilli non sblocca però l’Assigeco, con gli Shark che allungano ulteriormente toccando il +11 grazie alle giocate di Notae e Mobio. Bonacini sblocca l’attacco biancorossoblu con due tiri liberi, ma dall’altra parte Imbrò segna un canestro di gran classe: all’intervallo Trapani è avanti 40-29.

TERZO QUARTO – Bell’appoggio di Skeens, al quale seguono i primi punti della serata di Veronesi e un canestro di Mobio, prima di un clamoroso parziale di 0-14 biancorossoblu targato Gallo-Querci che permette ai ragazzi di coach Salieri di mettere di nuovo il muso avanti. Arriva però una mazzata, con l’infortunio di Miller costretto ad abbandonare il campo dolorante. Trapani ne approfitta prima con Marini, poi con i tiri liberi di Renzi del nuovo -1 (53-54 al 29’), ma Filoni risponde con un canestro dall’alto coefficiente di difficoltà che chiude il terzo quarto sul 53-56.

QUARTO QUARTO – Si alza l’intensità difensiva da ambo i lati, con le squadre che hanno difficoltà a segnare: Trapani costruisce un parziale di 7-0 trascinata da Mian, l’Assigeco trova quattro punti importanti con Skeens e Filoni che siglano il 60-60 a quattro minuti dalla fine, ma Notae tira fuori tutto il suo talento con una tripla in step-back, con Trapani che scappa avanti con tre punti di Marini. Resta lì l’Assigeco con Skeens prima e Gallo poi, ma i granata sfruttano il loro vantaggio fisico trovando

punti importanti in lunetta, con i biancorossoblu che esauriscono le energie e con il match che termina 74-67.

Trapani Shark – UCC Assigeco Piacenza 74-67 (17-22; 23-7; 13-27; 21-11)

Trapani Shark: Matteo Imbrò 4 (1/3, 0/3), JD Notae 14 (2/3, 2/6), Fabio Mian 15 (2/2, 2/6), Joseph Mobio 12 (5/10, 0/4), Chris Horton 6 (2/5 da due); Yancarlos Rodriguez 4 (1/3), Pierpaolo Marini 7 (2/3, 0/2), Marco Mollura 2 (1/2, 0/1), Rei Pullazi 0 (0/1, 0/2), Andrea Renzi 10 (1/1, 2/2). Ne: Fabrizio Pugliatti, Veljko Dancetovic.

Allenatore: Daniele Parente (assistenti: Daniele Quilici, Alex Latini).

UCC Assigeco Piacenza: Filippo Gallo 14 (1/5, 4/8), Niccolò Filoni 9 (3/6, 1/2), Giovanni Veronesi 4 (1/1, 0/4), Malcolm Miller 10 (1/5, 2/3), Brady Skeens 10 (3/6 da due); Gherardo Sabatini 0 (0/2, 0/3), Lorenzo Querci 9 (0/1, 3/4), Federico Bonacini 2 (0/6, 0/5), Michele Serpilli 5 (1/3, 1/1), Ursulo D’Almeida 4 (2/2vda due).

Allenatore: Stefano Salieri (assistenti: Humberto Manzo, Alessandro Susino).