Le sciarpe dell’Assigeco Basket in Comune. “Realtà importante per il territorio”

La sala consiliare del Comune di Piacenza si è colorata di biancorossoblu. Questa mattina il sindaco Katia Tarasconi insieme all’assessore allo Sport Mario Dadati hanno infatti accolto i giocatori e lo staff dell’Assigeco nel consueto incontro pre-stagionale.

“È un vero piacere avevi qui – le parole del primo cittadino – vi faccio un grosso in bocca al lupo per l’annata. Siete fortissimi e presto vi seguirò anche dal vivo”. Sostegno confermato in pieno anche dall’assessore Dadati: “L’Assigeco è una realtà importante. Da fuori, osserviamo con piacere lo spettacolo tecnico sul campo, ma dietro ci sono tanto impegno e tanta dedizione”.

Al termine dell’incontro il direttore sportivo Alessandro Pagani ha regalato al sindaco e all’assessore le sciarpe dell’Assigeco. La speranza è che sia un gesto di buon auspicio in vista dell’inizio della stagione in Serie A2.