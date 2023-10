Difesa ok, energia e velocità: l’Assigeco vince e convince contro Sella Cento

Buona prestazione di squadra dell’Ucc Assigeco Piacenza, che esce vincitrice dal turno infrasettimanale sul campo della Sella Cento grazie a un terzo quarto da manuale difensivo. I ragazzi di coach Salieri conducono per quaranta minuti giocando ad alto ordine e intensità, trovando il contributo da ciascun componente di un roster che vede in Malcolm Miller il miglior realizzatore della partita a quota 19 punti, seguito da Veronesi (15 punti), Skeens (11 punti) e Querci (10 punti), e che costringe i padroni di casa a 17 palle perse e a soffrire a rimbalzo offensivo. Tra quattro giorni però si scende di nuovo in campo per un match importante, con i biancorossoblu che ospiteranno al PalaBanca la UEB Gesteco Cividale.

“Abbiamo fatto una partita importante – il commento di coach Salieri -, siamo venuti determinati perché volevamo dare continuità a quello che era stato fatto bene a Udine dove però abbiamo avuto dei momenti di ingenuità. Oggi abbiamo fatto bene a rimbalzo, ho avuto una prestazione importante da tutti i ragazzi, dove ognuno ha dato il suo contributo, conducendo la partita anche nel momento di blackout dovuto a un momento di non difesa. Il terzo quarto è stato sontuoso, di grande energia e organizzazione. Adesso si volta pagina perché domenica ci aspetta un’altra partita importantissima contro Cividale”.

Sono due liberi di Benvenuti i primi punti della partita, seguiti da due belle penetrazioni di Miller e Palumbo e dal classico gioco a due tra Sabatini e Skeens. Veronesi è lesto nel guadagnarsi due viaggi consecutivi in lunetta, Kuuba e Querci non sbagliano dalla media distanza, poi Palumbo è bravo a districarsi nei meandri della difesa biancorossoblu, ma Veronesi risponde presente da oltre l’arco costringendo coach Mecacci al timeout (8-13 al 4’). Sabatini vola al ferro, Mussini si alza da tre, Brady corregge con il tap-in: Piacenza mantiene sei lunghezze di vantaggio ma Cento con i tiri liberi si riavvicina sul -1. Gli ultimi minuti del quarto sono tutti però a stampo Assigeco, che grazie a Gallo e Bonacini chiude i primi dieci minuti avanti 20-29. Nel secondo quarto i liberi di Gallo risponde Kuuba, poi Querci si prende il fallo e segna anche il canestro prima di una schiacciata da capogiro di Filoni che lancia l’Assigeco sul +14 (22-36 al 12’). Con il duo Bruttini-Mussini prima, e Benvenuti poi, i padroni di casa sono però bravi a rosicare piano piano il divario, nonostante due arcobaleni vincenti di Veronesi e Querci (39-46 al 16’). Sabin segna i due punti del -5, Miller e l’inchiodata di D’Almeida provano a scuotere Piacenza, poi la tripla di Moreno e due liberi di Sabin fissano il punteggio sul 46-50. Partita molto fisica alla Baltur Arena: a dimostrarlo sono i trenta falli complessivi fischiati nei primi venti minuti.

Nel terzo quarto l’uragano Assigeco si abbatte su Cento: Bonacini, le giocate di Miller, l’asse Sabatini-Skeens ma soprattutto un’intensità difensiva clamorosa da parte di tutti i giocatori in campo fanno prendere il largo ai biancorossoblu costrigendo coach Mecacci a usare due time-out nel giro di pochi minuti (54-62 al 25’). La scossa per i padroni di casa non arriva: Piacenza è ancora padrone del campo e allunga ulteriormente con un parziale di 0-10 grazie a Bonacini, un’altra schiacciata da top ten di Filoni e un Miller sugli scudi (54-72 al 29’). L’inchiodata di Kuuba è solo un fuoco fatuo per Cento: la bomba di Gallo vale il 56-77 al suono della terza sirena. Mussini prova a tenere a riavvicinare i suoi, ma cinque punti consecutivi di Filoni e il canestro di Gallo consentono a Piacenza di restare sul +21 (62-82 al 32’). Cento costruisce un parziale di 9-0 che obbliga coach Salieri alla pausa forzata e che viene fermato dalla penetrazione di Sabatini (71-84 al 37’). Il tempo scorre via e Cento non riesce più a segnare: con una grandissima prestazione l’Assigeco è corsara a Cento e vince 74-86.

Sella Cento – UCC Assigeco Piacenza 74-86 (20-29; 26-21; 10-27; 18-9)

ella Cento: Mattia Palumbo 6 (3/5 da due), Federico Mussini 18 (4/5, 2/5), Daniele Toscano 0 (0/1, 0/1), Dominique Archie 0 (0/2 da tre), Lorenzo Benvenuti 14 (4/6 da due); Ty Sabin 13 (2/4, 2/6), Gregor Kuuba 6 (3/3, 0/2), Yankiel Moreno 6 (1/1, 1/3), Davide Bruttini 8 (2/2 da due). Ne: Tommaso Bucciol, Pietro Magni. Allenatore: Matteo Mecacci (assistenti: Andrea Cotti, Giuseppe Ferlisi).

UCC Assigeco Piacenza: Gherardo Sabatini 5 (2/5, 0/5), Lorenzo Querci 10 (2/4, 1/3), Giovanni Veronesi 15 (1/1, 2/6), Malcolm Miller 19 (3/7, 2/4), Brady Skeens 9 (4/4 da due); Filippo Gallo 7 (2/3, 1/2), Niccolò Filoni 7 (2/2, 1/2), Michele Serpilli 0 (0/1 da tre), Federico Bonacini 8 (2/5, 0/1), Ursulo D’Almeida 4 (2/2 da due). Allenatore: Stefano Salieri (assistenti: Humberto Manzo, Alessandro Susino).