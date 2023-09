L’attesa è finita, oggi inizia il cammino dell’Assigeco. Salieri: “Vogliamo vincere”

Il tempo dell’attesa è terminato. Dopo un mese abbondante passato a costruire la nuova chimica di squadra, imparare i nuovi schemi e testare il livello con partite amichevoli intervallate dalla Supercoppa, l’ucc Assigeco Piacenza è pronta per l’esordio ufficiale in campionato. Per questa prima giornata la formazione di coach Stefano Salieri ospiterà al PalaBanca la RivieraBanca Basket Rimini, per un incontro ostico contro una formazione che si è rivelata tra le regine del mercato estivo.

Con la palla a due fissata per oggi pomeriggio alle ore 18:00, i biancorossoblu proveranno subito a regalare un sorriso ai loro tifosi, consapevoli che il cammino di avvicinamento al campionato è stato più che positivo, come sottolineato dall’allenatore bolognese: “Abbiamo fatto una preseason importante sotto il profilo dell’intensità degli allenamenti, dell’applicazione dei ragazzi sulle cose proposte e della loro attenzione. L’unico problema che abbiamo incontrato sono stati gli infortuni e le assenze: ad oggi non siamo ancora riusciti a fare un allenamento con la squadra al completo. Non appena riusciremo a risolvere ciò la crescita della squadra sarà esponenziale, e ci dirà il livello che possiamo raggiungere in questo campionato. Per questa fase di prestagione abbiamo fatto otto amichevoli con squadre di Serie A2 per mantenere sempre alto il livello tecnico. I margini di miglioramento sono ampi”.

“Avendo rivoluzionato in buona parte il roster sicuramente c’è ancora molto da lavorare sull’intesa di squadra, con i ragazzi che vengono da esperienze diverse – continua Salieri -. Su questo aspetto comunque sono contento vista l’attenzione di tutti. Il nostro punto di forza è e deve diventare sempre di più l’intensità: dobbiamo essere aggressivi e tenere alto il ritmo”. “Affrontiamo una squadra che ha tantissimi punti nelle mani in tutti i settori ed è tra quelle con il potenziale più alto. Noi vogliamo vincere per partire con il piede giusto: per farlo dovremo cercare di mantenere la partita in equilibrio fino alla fine, contenendo bene in difesa e mantenendo alto il livello dell’intensità” chiosa il coach in attesa del primo incontro del campionato di Basket di Serie A2.