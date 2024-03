Basket A2, L’Assigeco Piacenza crede nel colpaccio: a Trapani senza paura

Dopo la bella vittoria centrata la scorsa settimana contro Casale Monferrato che ha portato in dote due punti preziosissimi, l’Assigeco Basket Piacenza ha tutte le intenzioni di mettere a segno il “colpaccio” in casa di Trapani. Oggi, domenica 3 marzo, i ragazzi di coach Salieri sfideranno in trasferta gli “Shark”, con la squadra siciliana capolista del girone verde, in una delle sfide più complicate dell’intera stagione.

L’avversario – Dopo un girone verde da assoluta dominatrice, l’imbattibilità di Trapani durata 17 partite è caduta nella prima partita della fase a orologio per mano di Cividale. La corazzata siciliana è però stata in grado di rialzarsi immediatamente portando a casa una grande vittoria contro la Tezenis Verona, potendo poi godere di un turno di riposo per via degli impegni in nazionale di alcuni giocatori. Come testimoniato dall’encomiabile record di 22 vittorie e appena 2 sconfitte, coach Daniele Parente ha a disposizione un roster di livello assoluto: il playmaker titolare nell’ultima uscita stagionale è stato l’italo dominicano Yancarlos Rodriguez, con al suo fianco la guardia americana J.D. Notae, tra i più talentuosi stranieri dell’intera A2.

In posizione di ala troveremo Fabio Mian, giocatore dal curriculum invidiabile che vanta anche una manciata di apparizioni nella Nazionale Maggiore di Ettore Messina, e Joseph Mobio, appena rientrato in squadra dopo gli impegni con la nazionale ivoriana. Sotto canestro giocherà il centro a stelle e strisce Chris Horton, una macchina da doppia-doppia in grado di dare solidità e completezza al quintetto. Le principali guardie in uscita dalla panchina saranno Matteo Imbrò, ennesimo giocatore a disposizione di coach Parente che vanta un gran numero di presenze nella serie maggiore, e Pierpaolo Marini, grande realizzatore che l’anno scorso ha vestito la casacca di Treviglio. Le ali che entreranno a partita in corso saranno Marco Mollura, capitano e leader emotivo della squadra e l’ex Urania Milano Rei Pullazi, mentre a dare il cambio a Horton troveremo Andrea Renzi, anch’egli tra le bandiere del club siciliano. Completano il roster i giovani Fabrizio Pugliatti e Veljko Dancetovic.