Assigeco Basket a Orzinuovi per chiudere la stagione regolare con una vittoria

La sconfitta rimediata domenica contro l’Umana San Giobbe Chiusi – ultima in classifica nel Girone Rosso – ha allungato a cinque la striscia di sconfitte consecutive dell’Assigeco Basket Piacenza. È dunque fondamentale per i biancorossoblu rialzare la china e concludere il ritorno con una vittoria che blinderebbe il sesto posto in classifica. L’ultimo ostacolo da superare prima della fase a orologio sarà Orzinuovi, formazione in netta crescita rispetto ai primi mesi di campionato che domenica 4 febbraio ospiterà l’Assigeco alle 18.00 al PalaBertocchi. In procinto di affrontare la sua ex-squadra – con la quale vinse la serie B nella stagione 2018/19 – coach Salieri è consapevole di quanto sia fondamentale un maggiore sforzo collettivo per interrompere la striscia negativa.

L’AVVERSARIO – Reduce dal ripescaggio in A2 dopo una stagione positiva in Serie B, Orzinuovi di coach Zanchi, ex di serata, si presenta al Palabanca con un record di 5 vittorie e 16 sconfitte. Dopo un avvio difficile la formazione orceana ha arricchito il roster con giocatori che, classifica a parte, la rendono un temibile avversario anche per tutte le squadre del girone. È ancora in dubbio la presenza nella partita di un acciaccato Ruben Zugno. Nel caso di forfait il playmaker titolare dovrebbe essere Paul Jorgensen, americano con passaporto italiano ingaggiato a dicembre e subito entrato bene nei meccanismi della squadra. Al suo fianco giocherà la guardia tiratrice ex-Nardò Ennio Leonzio, mentre in posizione di ala troveremo il giovane classe 2003 Alessandro Bertini e Daniel Donzelli, prodotto del settore giovanile dell’Assigeco. Sotto canestro coach Zanchi potrà contare sul talento di Grant Basile, che dal suo approdo in A2 a stagione in corso ha dimostrato di essere uno dei lunghi più prolifici dell’intero campionato, come dimostrano le sue medie che sfiorano i 20 punti e 10 rimbalzi a partita. Tra gli esterni in uscita dalla panchina troveremo il capitano Giovanni Gasparin e il playmaker classe ’99 Emanuele Trapani, mentre i lunghi a partita in corso saranno Nicolas Alessandrini e i giovani Kevin Ndzie e Davide Zilli. Il match d’andata è terminato con la vittoria per l’Assigeco con il punteggio di 57 – 54. Dopo due quarti equilibrati e un pessimo terzo quarto i biancorossoblu riescono a tornare in partita nell’ultimo parziale, poi la tripla dall’angolo di Bonacini in prossimità della sirena regala i due punti alla squadra di coach Salieri.