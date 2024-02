Basket A2, l’Assigeco si è persa: ko pure ad Orzinuovi e sesta sconfitta di fila

L’Assigeco Piacenza non sa più vincere. A Orzinuovi arriva la sesta sconfitta di fila e la crisi è sempre più nera, anche per come si sta espandendo questo periodo negativo. Nell’ultima settimana la squadra di coach Salieri ha perso infatti prima contro l’ultima in classifica (Chiusi) in casa e poi è scivolata sul campo della penultima della classe, Orzinuovi. Dove è finita la macchina (quasi) perfetta che ci aveva abituati a grandi partite e grandi vittorie? Per fortuna, e per bravura, in precedenza l’Assigeco aveva messo talmente tanto fieno in cascina che può ancora dormire sonni tranquilli, ma non bisogna scherzare troppo con il fuoco per non mandare all’aria una stagione che fino a poco più di un mese fa era ampiamente positiva. Quel che è certo è che il mercato ha cambiato diverse formazioni e le carte del campionato si sono rimescolate.

Detto questo, va comunque dato merito a Piacenza di aver chiuso la stagione regolare al sesto posto, in un girone che più difficile non poteva essere. A Orzinuovi però è arrivata la sesta sconfitta di fila, nonostante un buon inizio che aveva illuso tutti.

LA CRONACA DELLA PARTITA – Partenza subito con botta e risposta e le triple di Veronesi e Querci a tenere subito avanti l’Assigeco (68). Il bresciano Veronesi sente l’aria di casa e con cinque punti obbliga subito il tecnico dei locali al timeout (6-10), ma la replica dei padroni di casa è veemente, con un 10-2 che obbliga stavolta coach Salieri al minuto di sospensione. Ma nulla cambia perché Jorgensen risulta un rebus irrisolvibile per gli ospiti: in otto minuti realizza quindici punti e consente ai suoi di andare in doppia cifra di vantaggio (24-14). Gli ospiti però chiudono in maniera perfetta il quarto con due palle recuperate e due triple di Miller che rianimano l’Assigeco (24-22).

L’Assigeco però non riesce a cavalcare il buon momento, ma anzi subisce la freschezza di Trapani e la solidità dentro l’area di Basile (3729 al 17’). Coach Salieri concede qualche minuto di riposo “forzato” a Skeens e Miller, visti i due falli, e trova delle buone risposte da Serpilli e D’Almeida che tengono a contatto l’Assigeco (43-39 al riposo lungo).

La pausa di metà gara però fa male agli ospiti, che al rientro in campo incassano le triple di Gasparin e Donzelli e scivolano nuovamente sul – 10 (56-46). E’ una dura battaglia, con i padroni di casa assetati di vittoria, ma vogliosa si dimostra anche Piacenza di interrompere la striscia negativa. Il problema è che tutte le volte che la squadra di coach Salieri si avvicina, subisce le giocate degli orceani (66-55 al 28’). Dopo l’ennesima tripla subita, stavolta da Leonzio, è di nuovo timeout per chi viaggia (69-55). I biancorossoblu provano a imbastire una reazione, ma l’inerzia non cambia proprio mai padrone. E’ D’Almeida l’uomo più attivo e l’ultimo a mollare (76-63 al 35’) anche se il match pian piano scivola sempre più via dalle mani di Piacenza.