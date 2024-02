Basket Serie A2, la “fase a orologio” dell’Assigeco si apre oggi in casa con Vigevano

La regular season non si è conclusa nel migliore dei modi per l’Assigeco Basket Piacenza, ma nonostante la striscia di sei sconfitte consecutive i biancorossoblu sono comunque riusciti a chiudere la prima fase del campionato al sesto posto in classifica con un record di 9 vittorie e 13 sconfitte. A partire da questo fine settimana ha inizio la fase a orologio: ogni squadra affronterà dieci partite contro le squadre dell’altro girone, sfidando in casa le cinque formazioni alle spalle in classifica (per l’Assigeco: Treviglio, Luiss Roma, Vigevano, Agrigento e Casale Monferrato) e in trasferta quelle sopra posizionate (Trapani, Cantù, Torino, Rieti e Juvi Cremona).

Per la prima giornata i biancorossoblu ospiteranno Vigevano al PalaBanca, con palla a due fissata per oggi – stasera – alle 18.00.

L’avversario – Tornata in Serie A2 dopo una grandissima cavalcata vincente nella passata stagione, Vigevano si trova al nono posto in classifica dopo le ventidue partite di regular season a pari punti con la Luiss Roma, ma con gli scontri diretti a favore. La formazione di coach Lorenzo Pansa è comunque stata in grado di offrire scalpi importanti, come la vittoria su Cantù tra le mura di casa, e può contare su un backcourt di tutto valore composto da Filippo Rossi, in gialloblu dalla seconda metà del 2018/2019, la guardia a stelle e strisce Ike Smith, appena nominato Mvp Straniero del mese di gennaio, e Michele Peroni. Completano il quintetto il prodotto del settore giovanile di Treviso Giacomo Leardini e il pivot americano Tyler Wideman, al primo anno in Italia dopo un biennio in Israele. Dalla panchina nel settore esterni escono il classe 2001 Gianmarco Bertetti, la guardia bolzanina Lorenzo D’Alessandro e il veterano Alessandro Amici, mentre nel settore lunghi sono pronti a dare il loro apporto Leonardo Battistini, quinto miglior rimbalzista del Girone Verde, e il lettone Kristofers Strautmanis.