I campioni piacentini di tennistavolo ospiti a Zona Sport

Stanno trascinando Reggio Emilia ai vertici del campionato di A2 di tennistavolo, sono piacentini e in insieme formano uno dei gruppi più competitivi del girone. Stiamo palando di Luca Ziliani, Mattia Crotti e Stefano Ferrini, ospiti ieri a Zona Sport.

“Il nostro segreto? Senz’altro il gruppo” hanno affermato i tre atleti al giornalista Marcello Tassi. Ziliani, Crotti e Ferrini sono intervenuti alla vigilia della sfida con Castelgoffredo, tra le corazzate del campionato. Nel corso della trasmissione, come ogni venerdì, si è parlato anche di volley basket e rugby, introducendo i match del fine settimana. Le repliche della puntata del venerdì andranno in onda sabato alle 9, alle 18 e alle 23. Martedì prossimo come sempre nuova puntata dedicata ai commenti dei match del weekend.