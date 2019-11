Pioggia di titoli regionali per la Yama Arashi

Pioggia di titoli e di medaglie per la C.E. Yama Arashi, grande protagonista al campionato regionale emiliano romagnolo Fikbms di kick boxing andato in scena a Parma. Il bottino complessivo della folta delegazione piacentina parla di 24 titoli regionali, che si sommano a 5 argenti e 2 bronzi per un totale di 29 medaglie, tenendo conto anche del fatto che alcuni atleti, non avendo avversari iscritti in categoria, hanno accettato di essere accorpati a quella superiore, mostrando comunque ottima preparazione.

Un bilancio che soddisfa i tecnici Adriano Passaro, Manuela Fugazza, Erika Boselli e Gianfranco Rizzi che hanno accompagnato i ragazzi, ottenendo risposte positive in termini di impegno, buoni progressi e grande potenziale della squadra. Tra le cinture blu-marroni-nere, nel Pointfight sono arrivati i titoli (nelle varie categorie di età e di peso) di Stella Garbin, Tommaso Ferrari, Samuel Semema, Camilla Marenghi, Simona Gallo, Alice Quartuccio, Federico Guglielmetti, Natalia Coeva, mentre nel Ligh contact hanno conquistato l’oro Nikol Ilieva, la stessa Natalia Coeva, Andrea Pedrazzini e Ivan Ficcaglia, con Marcello Bisi primo nel Kick light.

Nelle cinture gialle-arancio-verdi, invece, acuti nel Pointfight per Linda Barbazza, Dalila Mertoli, Alice Dotti, Giulio Dell’Acqua e Cristiana Colleoni, nel Light contact per Ilaria Fermi e Davide Parisi e nel Kick light per Luca Sanzeri e Matteo Bazzini. Infine, nella pre-agonistica, successi per Edoardo Ferrari e Nicolò Guarnieri nel Pointfight.