Spettacolari Francesca Trongone e Thomas Sassi: entrambi conquistano l’oro

Ancora soddisfazioni in casa Judo Shiai Piacenza, con l’atleta Francesca Trongone in grado di conquistare la medaglia d’oro con tanto di qualificazione alla fase finale del Campionato Italiano Fijlkam Trofeo Italia Esordienti B, che si terrà a Roma a dicembre. Parallelamente, altro oro anche per Thomas Sassi, mattatore al Grand Prix Emilia Romagna esordienti A Fijlkam.

