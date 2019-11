Anche Hristo Zlatanov e il delegato del Coni Robert Gionelli a Zona Sport

Più effervescente che mai, torna alle 20.30 l’appuntamento con Zona Sport, trasmissione di Telelibertà dedicata allo sport piacentino. Come ogni martedì che si rispetti, sul canale 98 del digitale terrestre verranno analizzati i risultati delle sfide del weekend, che hanno visto scendere in campo le squadre piacentine. Assoluto protagonista della larga vittoria su Roseto, l’ala dell’Assigeco Marco Santiangeli commenterà l’87-67 grazie al quale la banda Ceccarelli ha consolidato il proprio secondo posto nel girone Est di Serie A2. Toccherà invece ad Enzo Cena analizzare della sconfitta della Bakery Basket Piacenza che, contro Fabriano, ha visto interrompersi l’impressionante striscia di sette vittorie consecutive nel girone C di Serie C.

Dopo il basket spazio alla pallavolo: reduce dal turno di riposo in Superlega, la Gas Sales Volley Piacenza si prepara a scendere in campo giovedì al PalaBanca contro Padova. Nello studio del giornalista Marcello Tassi, sarà il direttore generale Hristo Zlatanov a introdurre la sfida. Assieme al dirigente biancorosso ci sarà anche il delegato provinciale Coni Robert Gionelli, di ritorno dal Gran Galà dello Sport e pronto a snocciolare qualche numero sul movimento sportivo piacentino. Finale dedicato al tennistavolo, con una delegazione della Teco Corte Auto Cortemaggiore, capolista del massimo campionato femminile italiano.

Le repliche della puntata de martedì andranno in onda su Telelibertà mercoledì alle 9 e alle 23, e giovedì alle 18. Tutte le anticipazioni saranno disponibili sulle pagine Instagram e Facebook di Zona Sport.