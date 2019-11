La palestra piacentina Judo Shiai fa incetta di medaglie al Campionato Nazionale Csen

Ricco bottino per la palestra piacentina Judo Shiai, mattatrice al Campionato Nazionale Csen di judo ospitato a Riccione lo scorso weekend. A questa importante manifestazione, che ha visto impegnati circa 800 atleti da tutta Italia, cinque giovanissimi atleti di Piacenza hanno conquistato due medaglie d’oro, un argento e due bronzi. I fratelli Asia e Thomas Sassi hanno sbaragliato tutti gli avversari salendo il gradino più alto del podio, Francesca Trongone si è invece fermata al secondo posto, mentre Filippo Adoretti e Vittoria Callegari (alla loro prima esperienza in una gara nazionale) hanno disputato ottimi incontri. Prossimo appuntamento per gli atleti della società Judo Shiai sarà il Gran Prix della Campania, il 30 Novembre prossimo.

