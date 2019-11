Zlatanov a Zona Sport: “Con Padova parte il nostro vero campionato”

Dopo il recente turno di riposo, che ha permesso alla Gas Sales Volley Piacenza di ricaricare le pile e svuotare l’infermeria, i biancorossi si preparano a scendere nuovamente in campo: giovedì sera, alle 20.30 al PalaBanca, Fei e compagni sfideranno Padova, prima partita di un ciclo di scontri decisamente più abbordabili rispetto a quelli che hanno caratterizzato questo avvio di Superlega. Per il direttore generale Hristo Zlatanov, intervenuto a Zona Sport, tutti appuntamenti da non fallire.

“La settima di riposo – ha commentato senza mezzi termini Zlatanov – è stata una vera manna per noi, dato che ci ha permesso di recuperare diversi infortunati. Nelli? Ha ripreso gli allenamenti, con Padova potremmo vederlo in campo, anche se non per tutta la durata del match. Quella di giovedì è la prima di quattro o cinque finali, nelle quali siamo chiamati a super prestazione per smuovere la classifica. Dopo un avvio tutt’altro che semplice, credo che la squadra sia pronta per affrontare al meglio gli scontri diretti. In un certo senso si può dire che il nostro campionato – ha concluso il dirigente Gas Sales – inizia proprio giovedì”.

Nel corso della puntata spazio anche a basket e rugby, con l’analisi del risultati del weekend. Tra gli ospiti anche il delegato provinciale del Coni Robert Gionelli, di ritorno dalle premiazioni per il Gran Galà dello sport piacentino. Finale a tutto tennistavolo, con una delegazione della Teco Corte Auto Cortemaggiore, capolista in Serie A1 femminile. Le repliche della puntata de martedì andranno in onda su Telelibertà mercoledì alle 9 e alle 23, e giovedì alle 18. Venerdì prossimo, invece, nuova puntata dedicata alla presentazione delle sfide del fine settimana.