Nibbiano si rifà il look: novità in vista per piazza e campo sportivo

Il campo sportivo comunale di Nibbiano verrà sottoposto a un importante intervento di restyling grazie al quale potrà ospitare le partite di campionato, anche quelle di Eccellenza in cui milita il Nibbiano & Valtidone. Oggi, non essendo il campo a norma rispetto ai regolamenti della Figc, tali partite non possono infatti giocarsi. Anche la piazza del mercato, verrà rivoluzionata con, tra le altre cose, la posa di una struttura fissa al cui interno potranno tenersi eventi estivi e anche riunioni pubbliche.

