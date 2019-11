Bakery chiamata al riscatto: alle 20.30 è big-match con Civitanova

L’impressionante striscia di sette vittorie consecutive si è fermata proprio sul più bello, domenica scorsa al PalaGuerrieri di Fabriano. La Bakery Basket Piacenza, uscita sconfitta da un match che ha regalato mille emozioni e con il punteggio in bilico fino all’ultimo tiro, è però pronta a rialzarsi. I biancorossi, ora secondi in coabitazione con la stessa Fabriano e a sole due lunghezze dalla capolista Cento, sono infatti pronti a rialzarsi già da oggi, sabato 30 novembre, quando affronteranno alle 20.30 al PalaFranzanti Civitanova.

La squadra allenata da coach Domizioli occupa la quarta posizione in classifica con 14 punti, a – 2 dalla Bakery. I biancoblu godono di un roster molto simile a quello originario biancorosso, con quattro giovani e sette senior. Il punto di forza è sicuramente il pivot Valerio Amoroso, gigante di 204 centimetri, con un passato in Serie A e diverse presenze in nazionale. Il fratello Francesco, tiratore di razza e altrettanto pericoloso, viaggia con 48% al tiro da tre punti e l’85% ai liberi. Tra gli altri figurano Masciarelli e il giovane Rocchi, classe 2000 con 46 punti in 125 minuti giocati. La Virtus, come la Bakery, non ha mai perso tra le mura amiche, schiantando squadre come Chieti e Montegranaro. Quello di stasera sarà sicuramente un big-match.