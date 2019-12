Dopo la scorpacciata di punti con Roseto, Assigeco nella tana di Udine

Dopo la scorpacciata di punti con Roseto, impegno esterno per l’Assigeco Basket Piacenza, che nella undicesima giornata di andata del campionato di A2 affronta oggi alle 18 Udine. I friulani, inseriti nel pool delle favorite alla promozione ad inizio stagione, hanno avuto un andamento altalenante e ad oggi occupano l’ottava posizione con 5 vittorie e altrettante sconfitte, a due punti di distacco dai biancorossoblu. Squadra votata all’attacco (80.7 punti di media), Udine è prima per percentuale da 3 punti in tutto il girone Est, con il 39% su oltre 22 tentativi.

La nuova versione dell’Assigeco dovrà puntare sulla sostanza di Ogide e Hall a rimbalzo, fondamentale in cui la compagine di Ramagli occupa l’ultima posizione in graduatoria. Il convincente successo casalingo contro Roseto ha confermato l’ottimo momento dei ragazzi di Ceccarelli ed in particolare di Marco Santiangeli, forse la vera chiave di volta di questo inizio di stagione.

I ROSTER

Old Wild West Apu Udine: 0 Cromer, 5 Ohenhen, 6 Amato, 9 Antonutti, 10 Fabi, 12 Zilli, 13 Cortese, 18 Beverly, 22 Nobile, 24 Penna, 33 Micalich. All. Ramagli.

Assigeco Piacenza: 2 Montanari, 4 Faragalli, 6 Ogide, 8 Molinaro, 9 Rota, 11 Gasparin, 14 Piccoli, 15 Ihedioha, 21 Turini, 25 Cremaschi, 33 Santiangeli, 55 Hall, 77 Jelic. All. Ceccarelli.