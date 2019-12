Davide Colla a Zona Sport: “Il prossimo anno niente Mondiale”

Non poteva che essere Davide Colla, fresco campione del mondo di kick boxing, l’ospite d’onore della puntata di questa sera di Zona Sport. L’atleta piacentino, di ritorno dal Mondiale di Antalya (Turchia), ha ripercorso le tappe principali della sua incredibile cavalcata, che l’ha proiettato a soli 23 anni nell’Olimpo dei grandi campioni di questo sport.

“E’ stato un cammino in crescendo – ha rivelato Colla al giornalista Marcello Tassi -, nel senso che sono maturato man mano che avanzavo verso la finale. Ho avuto la fortuna/sfortuna di incontrare da subito alcuni tra gli avversari più forti dell’intera competizione. Il primissimo incontro, nel quale ho affrontato lo statunitense Tyreeke, è stato forse il più duro dal punto di vista tecnico. La finale contro l’ungherese Veres, mio storico rivale, quella più dispendiosa dal punto di vista mentale. Mi aveva già battuto due anni fa sempre in una finale del Mondiale, ma sono rimasto calmo e ho combattuto come so fare”.

Arrivato a questo punto, si prospetta un anno di transizione per il campione piacentino, come sottolineato anche dai suoi maestri Adriano Passaro e Gianfranco Rizzi. “Davide è ad un punto della sua carriera dove ha praticamente già vinto tutto. Il fatto di esserci arrivato così giovane, può anche rivelarsi un’arma a doppio taglio, dato che nel nostro sport gli stimoli e la concentrazione sono tutto. Per questo gli abbiamo suggerito di non intraprendere, l’anno prossimo, il percorso Mondiale: crediamo sia meglio optare per una pausa dagli impegni in Nazionale, per poi tornare tra due anni e lottare di nuovo per i titoli più prestigiosi”. Dopodiché, come ogni martedì, spazio all’analisi del weekend sportivo. Ad esaminare la vittoria al tie-break della Gas Sales Volley Piacenza contro Sora ci hanno pensato lo schiacciatore biancorosso Dick Kooy e il giornalista Luca Ziliani. In studio è intervenuto anche il pilone del Piacenza Rugby Alberto Barzan. Per quanto riguarda invece la pallacanestro, è toccato all’assistant coach Danilo Quaglia e al centro Duilio “el gringo” Birindelli parlare delle vittorie di Bakery e Assigeco Basket.

Le repliche della puntata de martedì andranno in onda su Telelibertà mercoledì alle 9 e alle 23, e giovedì alle 18. Venerdì prossimo, invece, nuova puntata dedicata alla presentazione delle sfide del fine settimana.