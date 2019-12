Il nuovo acquisto Pistolesi si presenta: “La Gas Sales è una grande opportunità”

Un rinforzo giovane e con già diverse esperienze all’attivo in Superlega, volenteroso e impaziente di sfruttare al meglio questa grande occasione. Un acquisto-lampo in grado di tamponare l’emergenza infortuni che ha colpito la Gas Sales Volley Piacenza negli ultimi giorni. Questo l’identikit del palleggiatore Matteo Pistolesi, new-entry in casa biancorossa, e designato a sostituire l’acciaccato Matteo Paris (il quale ne avrà ancora per diverse settimane). Torinese, classe 1995, Pistolesi è stato prelevato da Mondovì, compagine di A2.

“E’ una grande occasione per me – ha commentato Pistolesi -, nel precampionato, con Mondovì, ho affrontato in amichevole la Gas Sales e mi ha da subito colpito per la completezza di cui dispone in ogni reparto, è una squadra piena di campioni. I presupposti per fare bene ci sono”.

GUARDA L’INTERVISTA